الوطني والديمقراطي يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة

2019/03/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للديمقراطي تلقت "الغدير" نسخةً منه، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحث مع وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة كوسرت رسول، تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم" فيما بحث اللقاء ايضاً الاتفاق بين الحزبين بهذا الشأن ".وأكد الاجتماع على" ضرورة مواصلة جهود تعزيز مؤسسات إقليم كوردستان وروح الأخوة".انتهى .م ك

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