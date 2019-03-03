سائرون: تعديل وتبسيط فقرات قانون الاستثمار بات أمرا ضروريا

2019/03/03 | 14:57

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بغداد : سومر نيوز

اكد تحالف سائرون, الأحد, ان تعديل وتبسيط فقرات قانون الاستثمار بات أمرا ضروريا وذلك للتخلص من...

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