تقنية جديدة للتعرف على هوية الأفراد عبر مشيتهم

2019/03/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

تمكنت شركة صينية ناشئة تكنولوجيا من تطوير تقنية جديدة تسمح بتحديد هوية الأفراد من خلال مشيته...

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