ترامب: أنفقنا سبعة تريليونات دولار ونضطر للهبوط في العراق بطائرة مظلمة

2019/03/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن-عراق برس-3آذار/ مارس: انتقد الرئيس الامريكى دونالد ترامب ، الاحد ، سياسات بلاده الخارجية فى العراق وسوريا ، قائلا ان ادارته ستركز على اصلاح البنية الاساسية الاميركية بدلا من الخوض في “حروب التى لا نهاية لها” فيما اشار الى ان واشنطن وجنرالاتها تأخروا كثيراً بحسم المعركة ضد الارهاب في العراق.

وخلال كلمته التي استمرت ساعتين في مؤتمر العمل السياسي المحافظ ( CPAC ) قال ترامب إن “داعش سوف يهزم “مئة في المئة” خلال يوم أو يومين” ، وكرر تأكيد إدارته على سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال ترامب في الحدث السنوي في ناشيونال هاربور في ميريلاند “سنترك مجموعة صغيرة من الرجال والجنود ، نريد أن نعيد شعبنا إلى الوطن، لقد حان الوقت”.

واضاف ” قلنا سابقاً سنكون في سوريا لمدة 4 أشهر لكن انتهى الأمر الى 5 سنوات ، انه امر مضحك !”.

وانتقد سياسات حكومات الولايات المتحدة السابقة في الشرق الاوسط، مشيرا إلى زيارته الأولى للعراق نهاية عام 2018 عندما اضطر طاقمه إلى إطفاء كل الأضواء على متن الطائرة العسكرية قبل الهبوط لأغراض أمنية.

واشار متهكماً “فكروا في ذلك.



لقد أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط ولا يمكن لنا ان نضمن هبوط طائرة بعد مرور 20 عامًا.



كم هو سيء!” .

كما انتقد وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس وجنرالات آخرين في سوريا والعراق لكونهم بطيئين للغاية في إنهاء داعش حسب تقديره ، وقال ” إنه يتعلم المزيد حول العراق وما يجري من الجنود والجنرالات”.

واشار ترامب الى، أنه ” لن يكون رئيسًا سيجلس خلف مكتبه” ، ملمحًا إلى “المشاركة المباشرة في جميع السياسات العسكرية والالتزام بالانسحاب الرئيسي من الشرق الأوسط” .انتهى (1)

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