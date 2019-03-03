جلال حسن يقر بصعوبة مواجهة ذوب آهن الايراني

2019/03/03 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اقر حارس مرمى نادي الزوراء، جلال حسن، بصعوبة مباراة ذوب آهن الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وقال حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “مباراتنا صعبة امام ذوب اهان الايراني، الذي يلعب على ملعبه وبين جماهيره ولكننا عازمون على تحقيق نتيجة تعيدنا الى وضعنا […]

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