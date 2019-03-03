نائب عن سائرون: جلسة البرلمان السبت المقبل ستشهد حسم وزارتين

2019/03/03 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا، الأحد، أن جلسة البرلمان المقرر عقدها السبت المقبل ستشهد حسم وزارتين من الكابينة المتبقية لحكومة عادل عبد المهدي.

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