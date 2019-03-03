رئيس PYD : لسنا

2019/03/03 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، شاهوز حسن، اليوم الأحد، إن ما يقوله النظام في سوريا والحكومة التركية بأننا (PYD) انفصاليون هو «كذبة كبرى» مؤكدا أن الدولة التركية تدخلت في سوريا بموجب اتفاقها مع روسيا دون إرادة النظام السوري .

وأكد شاهوز حسن في تصريحات لوسائل اعلام تابعة لحزبه ، تابعتها (باسنيوز) : « سنواجه تحديات وصعوبات كوننا نعمل مع نظام يحكم من خلال مخابراته منذ أكثر من خمسين عاماً لذلك لن يتخلى بسهولة».

مضيفاً ، أن « ما يدعيه النظام السوري وتركيا عنا كحزب الاتحاد الديمقراطي أو الإدارة الذاتية أو ككورد بأننا نسعى للانفصال هو كذبة كبيرة " ، مردفاً "هدفنا في سوريا هو نظام لا مركزي وديمقراطي ، أي أن مستقبل سوريا يجب ألا يكون مركزياً، وحكم الحزب الواحد».

شاهوز حسن ، لفت إلى أن «الدولة التركية تدخلت في سوريا بموجب اتفاقها مع روسيا ودون إرادة النظام السوري، واحتلت مناطق في سوريا ابتداء من جرابلس، وصولاً إلى عفرين».

موضحاً أنه « في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) تم ابداء مقاومة عظمية ضد الجيش التركي وميلشياته، لكن روسيا لم تسمح للنظام حتى بالإدلاء ببيان صريح في هذا السياق».

ودعا حسن روسيا إلى لعب دور إيجابي في البلاد، قائلاً :« إذا كان هناك تأثير لروسيا في سوريا، فيجب أن تستخدمه لحل الأزمات، وليس استخدامه في السماح لدولة (في اشارة الى تركيا) لها عداوة تاريخية مع الشعب السوري وخاصة الكورد، أن تحتل هذا البلد، وإبادة شعبه ، وفرض شراكة الإخوان في السلطة بسوريا بقوة السلاح»، واصفا ذلك بـ« أبشع السياسات التي تمارس ضد الشعب السوري».

وختم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، شاهوز حسن حديثه قائلا:« نحن كطرف سياسي لسنا ضد أي طرف سياسي آخر, ونحن مع التنوع واختلاف الرؤى والأفكار السياسية في سوريا, ونحترم وجهات النظر الأخرى, لأنه بنظام لا مركزي ديمقراطي يمكننا أن نصل إلى حل شامل يضمن حقوق مختلف الأطراف السياسية السورية».





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