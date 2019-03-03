حكيم شاكر يتسلح بأمرين لقيادة الزوراء امام ذوب اهان بدوري ابطال اسيا

2019/03/03 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مدرب فريق الزوراء حكيم شاكر، اليوم الاحد، أنه اخرج لاعبي الفريق من الضغط النفسي الذي عانوا منه مؤخرا في الدوري العراقي الممتاز.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي لمباراة الزوراء وذوب اهان الايراني بدوري ابطال اسيا ان "المباراة الاولى دائماً تكون صعبة، ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية لتكون بوابتنا للعودة محلياً وتحقيق انطلاقة جيدة اسيوياً".

واردف شاكر "اخرجنا اللاعبين من الضغط النفسي بعد الخسارة الثقيلة في المباراة الاخيرة، واللاعبين الان لديهم روحاً عالية لتقديم مستوى يليق بهم وبنادي الزوراء".

وبين "وضعنا التكتيك المناسب للمباراة بعد مشاهدتنا لعدد من مباريات خصمنا واللاعبين لديهم معرفة كاملة بنقاط قوة وضعف الفريق الايراني".

من جانبه، قال حارس مرمى الفريق جلال حسن ان "مباراتنا صعبة امام ذوب اهان ولكننا عازمون على تحقيق نتيجة تعيدنا الى وضعنا الطبيعي".

واشار حسن الى ان "كل اللاعبين لديهم اصرار على تحقيق نتيجة ايجابية لمصالحة جماهيرنا".

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