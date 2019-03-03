محكمة السليمانية تكشف تفاصيل الدعوى المقامة ضد شاسوار عبد الواحد والجهة التي رفعتها

2019/03/03 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محكمة سليمانية،اليوم الاحد، تفاصيل الدعوى المقامة ضد رئيس

حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، والجهة التي رفعتها.

وقال المتحدث باسم محكمة السليمانية، القاضي عمر أحمد، في تصريح

صحفي، أنه "تم استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد،

من قبل محكمة تحقيق السليمانية، على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة

مطار السليمانية بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم

111 لسنة 1969 ،المتعلقة بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه

الواجب الرسمي".



وبيّ ن القاضي عمر أحمد، أن "الدعوى الثانية حركها

أحد المواطنين بموجب المادة 434 من نفس القانون والمتعلقة بالسب"، ً

مبينا أن "استدعاء شاسوار عبدالواحد إلى المحكمة جاء بناء على

الدعويين المذكورتين، للتحقيق معه".

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