الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

2019/03/03 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري أنه “في تمام

الساعة 1,30 من فجر الأحد الواقع في 3/3/2019، قامت مجموعات إرهابية

مسلحة بمهاجمة بعض نقاطنا العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف

حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة بعد تمهيد ناري على

نقاط: المداجن ــ زور الحيصة ــ خربة معرين، في ظل أجواء جوية سيئة

وعاصفة، وقد تصدت قواتنا العاملة هناك بكل بسالة للإرهابيين القتلة،

واستطاعت التعامل مع المهاجمين، والقضاء على أعداد منهم وتدمير عتادهم

وأسلحتهم، حيث تم سحب عدد من جثث من القتلى، وبقيت أخرى في العراء،

ونتيجة لهذا الهجوم وتصدي أبطالنا له ارتقى عدد من جنودنا البواسل

شهداء، وأصيب آخرون بجراح”.

وأضاف المصدر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “تؤكد يقينها

أن انخفاض المعارك في بعض الأماكن لا يعني الركون للإرهابيين الذين

سيستمرون بالمحاولة كلما تلقوا ضربات أكبر، وأنها على استعداد مستمر

وجاهزية عالية للتصدي لهجمات الإرهابيين القتلة على المحاور

المتبقية في حربها ضد الإرهاب”.

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