إحباط تهريب 14 براداً يحوي أدوية بشرية في ميناء أم قصر

2019/03/03 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط 14 برادات {أدوية بشرية مختلفة الأنواع} في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمنافذ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم تدقيقها من قبل شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الاجازات الألكتروني في هيأة المنافذ الحدودية تبين عدم صحتها ووجود تزويرفي إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة".وأضاف "تم أحالة الموضوع الى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض الاوراق التحقيقة امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".انتهى

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