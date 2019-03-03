المنافذ الحدودية تحبط ادخال 14 براد ادوية مخالفة في ميناء أم قصر

2019/03/03 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من ضبط 14 براد أدوية بشرية مختلفة الأنواع في ميناء ام قصر بالبصرة.

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