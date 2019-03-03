بدء أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي بالاردن

2019/03/03 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بالعاصمة عمان اليوم أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء 17 برلماناً عربيا .ويناقش رؤساء الوفود البرلمانية العربية على مدار يومين تقارير اللجنة التنفيذية للاتحاد، والاوضاع الاقليمية، فضلا عن القاء كلمات حول الوضع العربي الراهن.كما سيجري انتخاب رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة رئيسا للاتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة، ومنح […]

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