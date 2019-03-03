جلال حسن: نراهن على معنوياتنا لتخطي ذوب أهن

2019/03/03 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حارس مرمى فريق الزوراء جلال حسن أن بداية المشوار الأسيوي لم تكن معبدة ‏بالورود وعلينا الأجتهاد في مباراة الغد أمام ذوب أهن للحفاظ هلى تاريخ وهوية الزوراء.‏ وقال جلال حسن في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن فريق الزوراء طوى صفحة ‏الخسارة الأخيرة في الدوري وسندخل البطولة الأسيوية بمعنويات مختلفة وعزيمة كبيرة ‏لإعادة الروح […]

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