2019/03/03 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني ،الأحد، إن الحياة مستمرة في البلاد بفضل تضحيات إبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقال الحمداني خلال زيارته مقر قيادة محور الفرات الاوسط للحشد الشعبي ان “معركتنا الحالية تتمثل بمواجهة الأفكار المنحرفة المتمثلة بداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية “، لافتا الى ان “لدى وزارة الثقافة مشروعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير: الحياة مستمرة بفضل تضحيات إبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية alansaar.

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