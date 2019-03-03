مفتشية العدل تعلن إحالة 90 موظفاً إلى النزاهة والقضاء

2019/03/03 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مكتب المفتش العام لوزارة العدل تقريره السنوي لعام 2018، والذي تضمن أبرز نشاطات أقسام المكتب من ناحية المحافظة على الأموال العامة، وإحالة الموظفين المخالفين الى هيأة النزاهة والقضاء، إضافة الى نشاطات أخرى تتعلق بالجوانب التدقيقية والتثقيفية والتفتيشية وحسم الشكاوى والتحقيقات المحالة اليه.

وذكر مفتش وزارة العدل كريم الغزّي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيمة الأموال العامة المحافظ عليها بلغت 61 ملياراً و166 مليوناً و198 ألفاً و254 ديناراً”، مبينا ان “مجموع هذا المبلغ يمثل إسترجاع 206 مليارات و388 مليوناً و254 ألف دينار، الى خزينة الدولة، وأتى من زيادة في الصندوق أو غرامات تأخيرية على شركات الإطعام، إضافة الى مبلغ 60 ملياراً و959 و810 الآف دينار، ويمثل الأموال الموصى بأسترجاعها من أقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها لإعادة ملكيتها الى الدولة، وقيمة القروض الممنوحة بضمان عقارات مُبالغ في تقدير أقيامها كضمانة عقارية لتلك القروض”.

وأشار الى ان “عدد الزيارات التفتيشية بلغت 177 زيارة، وتم تدقيق 56 معاملة رُصد خلالها 397 مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات، مضافاً اليها تدقيق 20 عقداً حيث رُصدت 24 مخالفة وملاحظة على تلك العقود، فضلا عن تدقيق 56 معاملة إدارية وتم رصد 452 مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات”.

وبشأن متابعة كشف الذمة المالية، قال مفتش العدل، ان “11 من المشمولين بالكشف عن ذممهم قد أفصحوا عنها من مجموع 18 مشمولاً”.

وتابع، انه “تمت المصادقة خلال 2018 على التحقيقات والتوصيات بنسبة 100%” لافتاً الى أن “المكتب أحال 82 موظفاً الى هيأة النزاهة و8 موظفين الى القضاء، وصدرت عقوبات إنضباطية بحق 90 موظفاً مخالفاً”.

وبين العزي، انه “تم إنجاز 762 تحقيقاً، منها 292 تحقيقاً مدوراً من الأعوام الماضية، فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة الى المكتب 805 أنجز منها 511″، مشيرا الى ان “المكتب أدّى أعماله وفق الإمكانات المالية والبشرية المتاحة له، إذ يبلغ عدد موظفيه 113 موظفاً مقارنة بأعداد موظفي وزارة العدل الذين يتجاوز عددهم 31 ألف موظف موزعين على 495 دائرة عامة وعدلية وقسمٍ إصلاحي في جميع محافظات العراق”.

وبخصوص إحصائيات التثقيف والتطوير، ذكر المفتش العام، “المكتب أقام 16 ورشة وندوة ودورة تدريبية لموظفي الدوائر العدلية وتضمنت ما يتعلق بالقوانين المرتبطة بعمل الموظفين، كما شارك موظفو المكتب بـ78 ورشة وندوة ودورة تدريبية، كما قدموا 22 دراسة وبحثاً خلال 2018 وتتعلق بالمواضيع التي تهم الوظيفة العامة وتحصين الموظفين من آفة الفساد”.

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