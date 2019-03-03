إحباط تهريب 14 براداً يحوي أدوية بشرية في البصرة

2019/03/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط 14 براداً يضم “أدوية بشرية مختلفة الأنواع” في ميناء ام قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تدقيقها من قبل شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الاجازات الألكتروني في هيأة المنافذ الحدودية تبين عدم صحتها ووجود تزويرفي إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة”.

وأشار الى “إحالة الموضوع لمركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض الاوراق التحقيقة امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

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