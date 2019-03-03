حكومة اليابان تقدم منحة مالية تصل إلى 83،000 دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى الحويجة في كركوك

2019/03/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت حكومة اليابان عقد منحة مع الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية لتقديم مساعدات مالية تصل إلى 83،000 دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى الحويجة في كركوك.وذكرت السفارة اليابانية في بيان اليوم ، ان “سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو و أحمد الهيتي، رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية، وقعا اليوم الاحد […]

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