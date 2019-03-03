 علي عدنان يكشف عن تلقيه عرضاً خارجياً

2019/03/03 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف مدافع المنتخب الوطني علي عدنان، الاحد، عن تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف خلال الفترة الحالية.وقال عدنان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وكيل اعمالي كريستيان ايميلي، تلقى عدة عروض في الفترة الحالية من اجل الاحتراف خلال افترة المقبلة وعدم الانتظار الى الصيف المقبل”.واوضح أن “ابرز العروض واكثرها جدية هو عرض من […]

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