2019/03/03 | 15:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص ..
كشف مدافع المنتخب الوطني علي عدنان، الاحد، عن تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف خلال الفترة الحالية.
وقال عدنان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وكيل اعمالي كريستيان ايميلي، تلقى عدة عروض في الفترة الحالية من اجل الاحتراف خلال افترة المقبلة وعدم الانتظار الى الصيف المقبل”.
واوضح أن “ابرز العروض واكثرها جدية هو عرض من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علي عدنان يكشف عن تلقيه عرضاً خارجياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مدافع المنتخب الوطني علي عدنان، الاحد، عن تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف خلال الفترة الحالية.
وقال عدنان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وكيل اعمالي كريستيان ايميلي، تلقى عدة عروض في الفترة الحالية من اجل الاحتراف خلال افترة المقبلة وعدم الانتظار الى الصيف المقبل”.
واوضح أن “ابرز العروض واكثرها جدية هو عرض من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علي عدنان يكشف عن تلقيه عرضاً خارجياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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