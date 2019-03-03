2019/03/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاتب إسرائيلي، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، هي خطة فاشلة بامتياز.

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