2019/03/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائما ما يظهر ولي عهد دبي، حبه وشغفه بالحياة البرية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الغابة... حيوان ولي عهد دبي الأليف (صور)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك الغابة... حيوان ولي عهد دبي الأليف (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).