واع/البنك المركزي يحذر المصارف وشركات التحويل من عمليات ابتزاز

2019/03/03 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/بغداد/م.ا

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، كافة المصارف وشركات التحويل المالي من عمليات "ابتزاز" بحقهم من أجل الحصول على الأموال.

وذكر البنك في بيان تلقته( وكالة

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