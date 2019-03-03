فرنسا تعتزم فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت

2019/03/03 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ، الاحد، بأن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون، وذلك في مسعى لضمان العدالة المالية.ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية عن الوزير قوله، إنه “من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من […]

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