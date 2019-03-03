تأكيداً لما انفرد به “ناس”: شرطة نينوى تروي تفاصيل اغتصاب طفلة في الثالثة من عمرها

2019/03/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، القبض على مغتصب طفلة في الثالثة من عمرها في الجانب الايمن من الموصل.وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (3 اذار 2019)، إن “مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة، تم إلقاء القبض على […]

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