بغداد تتحرك لترتيب “صفقة دولية” بشأن “أجانب داعش”: الاستيعاب مقابل السلاح

2019/03/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كتب عمر الشمري يتواصل الجدل في العاصمة بغداد بشأن استيعاب عناصر داعش الأجانب القادمين من سوريا مع قرب المعركة الأخيرة من نهايتها في البلد المجاور، فيما قالت مصادر سياسية مطلعة إن الحكومة العراقية تعمل على إعداد خطة شاملة للتعامل مع عناصر داعش الأجانب وطريقة التعاطي مع ملفهم الشائك.وذكر مصدر مطلع لـ”ناس” […]

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