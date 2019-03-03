خبير امني يكشف: القواعد الأميركية في العراق هي من تزود

2019/03/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، اليوم الأحد، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية والكيان الاسرائيلي بزرع مجسات تجسس على جميع المقاتلات العراقية لرصد اتصالات الطيارين وأهدافهم،

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