دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد

2019/03/03 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة

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