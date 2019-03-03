المنافذُ الحدوديةُ تحبطُ تهريبَ 14 براداً يحوي أدويةً بشريةً في أم قصر

2019/03/03 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان تلقت"الغدير" نسخة منه، أنها "تمكنت من ضبط 14 برادَ أدوية بشرية مختلفة الأنواع في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، حيث تم تدقيقها من قبل شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الإجازات الالكتروني في الهيئة تبين عدم صحتها ووجود تزوير في إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة".واضاف انه "تم إحالة الموضوع إلى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض الأوراق التحقيقة إمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".انتهى .م ك

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