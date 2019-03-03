باحثون: الإمام السيستاني أسس لدولة مدنية في العراق

2019/03/03 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الباحث والاعلامي راجي نصير العباس ان تجربة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني في بناء الدولة العراقية الحديثة هي تجربة مدنية وان لم يصرح بكلمة الدولة المدنية وان كل ما دعا اليه ينطبق مع تعريفات هذه الدولة.

وتأتي تصريحات العباس خلال مشاركته في مؤتمر اسس ومرتكزات الدولة المدنية في المنظور الاسلامي الذي تقيمه العتبة الحسينية المقدسة.ونقل بيان لاعلام العتبة عن العباس قوله، "تمت المشاركة بالبحث الموسوم {المرجعية الدينية العليا وبناء الدولة المدنية تجربة العراق بعد عام 2003}"، مبينا ان "البحث تناول امور عدة اهمها تعريفات هذه الدولة واهم النصوص والقوانين التي تدعو لبناء هذه الدولة".واضاف، "كل ما دعا اليه المرجع الاعلى هو بناء دستور للدولة واجراء الانتخابات لتكون المعيار لاختيار ممثلي الشعب فضلا عن التداول السلمي للسلطة وبناء دولة المؤسسات".وبين العباس ان "المرجع الاعلى أسس لمشروع المواطنة من خلال تحريمه التجاوز على المال العام والخاص، وتحريم سرقة الاثار وبيعها بطرق غير مشروعة على الرغم من ان البعض يعتبرها اوثان وتدعوا الى تدميرها".واشار الى ان "الامل قائم على العتبة الحسينية المقدسة ومن خلال هذه الفعاليات لإزالة الضبابية في افكار الناس, وايصال رسالة مفادها ان المرجعية الدينية لا تريد السلطة لكن ما تريده هو حفظ حق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم".انتهى

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