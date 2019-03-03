الوطني الكردستاني يعلن عن موعد اجتماعه مع حزب بارزاني

2019/03/03 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، اليوم الاحد، ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني سيجتمعان يوم غد الاثنين.وقال شيخ عمر، في مؤتمر صحفي تابعته “الغد برس”، ان “من المقرر ان يعقد اجتماع للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، في مدينة اربيل ”.وكان الديمقراطي والاتحاد الوطني، اتفقا يوم 5 ...

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