الجيل الجديد: اعتقال شاسوار عبدالواحد قرار سياسي لا قانوني

2019/03/03 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصفت كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، اعتقال شاسوار عبدالواحد بأنه “قرار سياسي لا قانوني”، مطالبة السلطات الاتحادية بالضغط علی الاقليم لاطلاق سراحه فوراً.

وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد مثوله امام محكمة السليمانية اليوم 3 اذار 2019، وخلافا للاجراءات القانونية والاصولية صدرت مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد”.

وأضافت، “لايساورنا شك بأن سلطة القضاء في اقليم كردستان مسلوب الارادة والمحاكم غير مستقلة ويتم توظيف القضاء كورقة سياسية من قبل الاحزاب، لذا ننظر الی اعتقال شاسوار عبدالواحد كخطوة سياسية، وندين استعمال القضاء في الخصومات السياسية”.

وطالبت كتلة الجيل الجديد، السلطات الاتحادية، بأن “تضغط علی الاقليم لابعاد المحاكم عن الامور السياسية واطلاق سراح شاسوار عبدالواحد فور‎اً”.

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