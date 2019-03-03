وزير التجارة البريطاني: تأجيل الاتحاد الأوروبي الانفصال لفترة طويلة غير ممكن

2019/03/03 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي بإدراج زعيم جماعة جيش محمد المتشددة، التي تتخذ من باكستان مقرا والتي قالت إنها هاجمت قافلة سيارات للقوات الهندية في كشمير، في قائمته السوداء.

لكن من المرجح أن تلقى هذه الخطوة معارضة الصين التي منعت من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة من فرض عقوبات على مسعود أظهر زعيم جماعة جيش محمد في عامي 2016 و2017.

ولم ترد بعثة الصين في الأمم المتحدة على طلب التعقيب على الاقتراح الجديد.

وكان الهجوم الذي وقع يوم 14 فبراير/ شباط هو الأعنف في كشمير على مدى 30 عاما مما زاد التوترات بين باكستان والهند اللتين أعلنت كل منهما أمس الأربعاء عن إسقاط طائرات مقاتلة للأخرى.

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لجنة العقوبات في مجلس الأمن بتجميد أرصدة أظهر ومنعه من السفر أو الحصول على أسلحة.



وكشف الاقتراح الذي اطلعت عليه رويترز أن فترة الاعتراض المتاحة للأعضاء تنتهي يوم 13 مارس/ آذار.

وأدان مجلس الأمن هجوم 14 فبراير/ شباط في بيان أصدره في الأسبوع الماضي وتم الاتفاق عليه بعد مفاوضات استمرت أياما.



وقال دبلوماسيون إن الصين عارضت الإشارة إلى جماعة جيش محمد، لكن البيان أشار في النهاية إلى أن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

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