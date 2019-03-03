2019/03/03 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع ،الأحد، عن نتائج الضربة الصاروخية التي استهدفت العدوان السعودي في جيزان.وقال العميد سريع في صفحته على “فيس بوك” أن “القوة الصاروخية اليمنية استهدفت تجمعا للمسلحين في منطقة ميدي قبالة جيزان بصاروخ باليستي مناسب حيث كان العدو يحضر لزحوفات كبيرة باتجاه حيران وحرض”، مضيفا أن “أكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد سريع: مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحاً في ضربة باليستية بجيزان alansaar.

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