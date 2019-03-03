2019/03/03 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأحد، أن بلاده لن تستشير أحد بشأن قدرتها الصاروخية، وستواصل دعمها لسوريا مادامت دمشق ترغب بذلك.وقال الأدميرال شمخاني، أن “التواجد الإيراني في سوريا مبني على طلب حكومة دمشق، لاسيما أن الأعداء الذين يعملون على زعزعة الأمن لم يقدموا شيء إلا الفشل، وهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمخاني: الجمهورية الإسلامية لن تستشير أحد بشأن قدرتها الصاروخية alansaar.

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