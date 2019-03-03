2019/03/03 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشفت وكالة فرانس برس ، الاحد، عن محاولات دمج السفارة الأمريكية مع قنصليتها العامة في القدس ما سيؤدي فعليًا إلى تجريد الفلسطينيين من الخدمات المقدمة من القنصلية الأمريكية.ونقلت الوكالة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه “من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حركة ضد الفلسطينيين .. الولايات المتحدة تدمج قنصليتها بسفارتها في القدس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حركة ضد الفلسطينيين .. الولايات المتحدة تدمج قنصليتها بسفارتها في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).