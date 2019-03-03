2019/03/03 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الجمارك تتلف شحنة عصير وتعيد اصدار أدوية بيطرية

03/03/2019 15:46:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، اتلاف شحنة عصير واعادة اصدار ادوية بيطرية في منفذين حدوديين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي،واع) ان"السلطات الجمركية في المنطقة الغربية / مركز جمرك طريبيل، اتلفت شحنة من مادة العصير علامة ( سن كونك ) لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري فيما اعاد منفذ سفوان الحدودي شحنة أدوية بيطرية لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد".

واضافت، انها"اتخذت الإجراءات القانونية بحق شحنة العصير وتم تطبيق أحكام المادة (٦٨/ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل"

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