قرابة 600 لاجئ سوري يعودون إلى وطنهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

2019/03/03 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين بأن حوالي 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

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