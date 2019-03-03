الشرطة الفرنسية تعتقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين

2019/03/03 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول فرنسي في منطقة بادو كاليه أن الشرطة الفرنسية اعتقلت حوالي 44 مهاجرا تسلقوا عبارة أثناء رسوها في ميناء كاليه الليلة الماضية.

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