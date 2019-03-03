2019/03/03 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد 3 مارس/آذار، عن إجراءات جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات في تحدي قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس السوداني قبل أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير يعلن عن إجراء جديد وتوجيه يخص الدوحة لأول مرة في التاريخ) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشير يعلن عن إجراء جديد وتوجيه يخص الدوحة لأول مرة في التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).