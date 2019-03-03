البنك المركزي يكشف عن تعرض شركات تحويل ومصارف لعمليات ابتزاز مالي

2019/03/03 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشف البنك المركزي العراقي ، الأحد ، عن عمليات ابتزاز مالي تقوم بها جهات تدعي بأنها جهات أمنية وتبتز المصارف الأهلية وشركات الصيرفة.وقال البنك في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وزارة الداخلية رصدت قيام بعض العناصر بالذهاب إلى عدة شركات مالية ويدعون بأنهم تابعون لوزارة الداخلية ويقومون بابتزاز أصحاب المؤسسات […]

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