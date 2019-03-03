صور: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان

2019/03/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انهارت احدى المدارس الاعدادية, الاحد, اثناء دوام الطلاب في محافظة ميسان.وقال مراسل “ناس” اليوم (3 اذار 2019), ان “اعدادية جعفر النقدي وسط ميسان, انهارت اليوم اثناء دوام الطلاب دون مزيد من التفاصيل”.

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