حمودي يحذر من هجمة خبيثة لتفتيت الاسرة العراقية

2019/03/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الشيخ د.همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي اليوم الاحد، من هجمة خبيثة لتفتييت العائلة العراقية بالمخدرات والمواقع الاباحية، ومحاولة زعزعة استقراره بمشاريع انفصالية

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