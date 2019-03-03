الكمارك تتلف شحنة عصير وتعيد أصدار أدوية بيطرية مخالفة لضوابط الأستيراد

2019/03/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت السلطات الكمركية في المنطقة الغربية "مركز كمرك طريبيل" اليوم الاحد، شحنة من مادة العصير علامة (سن كونك) لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري فيما اعاد منفذ

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