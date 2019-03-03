2019/03/03 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، عبد الأمير الدبي، أنه لو رجعت الأمور إلى الأمريكان في الحرب مع داعش لكانت المعركة مستمرة إلى أكثر من 20 عامًا.وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها ، سياسات بلاده الخارجية في العراق وتأخرها بحسم المعركة مع الإرهاب، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب ترد على ترامب: لو رجعت الأمور لأمريكا لاستمرت الحرب مع داعش 20 سنة alansaar.

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