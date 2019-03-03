المنافذ تحبط تهريب أدوية بشرية الى العراق

2019/03/03 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، من ضبط 14 برادا يحوي "أدوية بشرية مختلفة الأنواع" في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.وذكر إعلام الهيئة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "بعد التقصي والبحث هيئة المنافذ الحدودية تحبط تهريب 14 براداً يحوي أدوية بشرية، في ميناء أم قصر، بقصد أدخالها وفق معاملات مزورة".

واضاف البيان، "حيث تم تدقيقها من قبل شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الاجازات الألكتروني في هيئة المنافذ الحدودية تبين عدم صحتها ووجود تزويرفي إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة .

واشار الهيئة الى، ان "تم احالة الموضوع الى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض الاوراق التحقيقة امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

تحرير: عامر الشيباني

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