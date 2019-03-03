الإعلام والاتصالات توجه إنذارًا مباشرًا لشركة آسيا سيل

2019/03/03 | 16:22

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

قررت وزارة التربية، الاحد (3 اذار 2019)، الغاء قرار اعفاء مدير عام تربية الديوانية من منصبه.

وذكرت الوزارة في كتاب صادر عن مكتب الوزير ، أنه تقرر الغاء قرار اعفاء (عقيل عبد السادة عبيد) مدیر عام تربية الديوانية، من منص

بغداد اليوم _ بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد (3 اذار 2019)، حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على مدانين اثنين لقيامهما بتسليب مواطنين اثنين لديهم مكتب للبطاقة الوطنية (كي كارت).

وذكر المر

بغداد اليوم _ نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى، بشار الكيكي، الاحد (3 اذار 2019)، أن اتهام جهات غير تنظيم داعش بتنفيذ العمليات الإرهابية في الموصل واخرها التفجير الاخير الذي اسفر عن مقتل واصابة 14 شخصاً، مجرد محاولة لتغطية الفشل الأمني في المدينة.

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