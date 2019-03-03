قادة كوردستان يتباحثون عوائق تشكيل الحكومة

2019/03/03 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عقد قادة الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان اجتماعاً وذلك في محاولة لدفع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم شبه المستقل.

واجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع كوسرت رسول النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، في اربيل .

وجاءت زيارة وفد الاتحاد الوطني بهدف التباحث بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان، والاتفاق بين الجانبين، ومناقشة العوائق التي تقف عائقا أمام تشكيل الحكومة.

وبحسب الموقع الرسمي لبارزاني فإن اللقاء "شدد على ضرورة ترسيخ المؤسساتية في كوردستان، ومنح الأولوية لمصالح شعب كوردستان، والتعامل بروح الأخوة والمسؤولية بين كافة الاطراف الكوردية".

وجاء هذا الاجتماع، بعدما عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز في الانتخابات لقاءات مع قوى المعارضة لبحث الملف ذاته.

وحصد الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني 45 مقعداً في الانتخابات التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر.



وحل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية.

ولا تزال القوى الفائزة في الانتخابات تجري نقاشات للاتفاق على تشكيل الحكومة رغم مرور اكثر من خمسة اشهر على الانتخابات الاقليمية.

سوار أحمد

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