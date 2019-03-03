موقع: الجيش السوري يحضر لعملية في ريف حماة الشمالي ردا على الخروقات

2019/03/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وحدات من الجيش السوري السوري في ريف حماة الشمالي من صد الهجوم الذي شنه مسلحون من المنطقة "منزوعة السلاح" على مواقع عسكرية، فيما نقل موقع "مراسلون" أن الجيش السوري يحضر لعملية في ريف حماة الشمالي.

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