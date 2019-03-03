إيران تفاجئ الجميع وتنتج أسلحة تواجه

2019/03/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، عن إنتاج سلاح مضاد لليزر لمواجهة سلاح الليزر الأمريكي، قائلا: "نعمل عليها وهناك سلاح مناسب لمواجهتها وكذلك تم التخطيط لمواجهة المضاد للطائرات المسيرة".

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