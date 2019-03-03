2019/03/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت قناة عبرية أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، في العام 2011، سيزور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية...عباس يلتقي الأسد قريبا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية...عباس يلتقي الأسد قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).